Rétrospective 2019: l’équipe de Legault fait sa marque

L’année politique 2019 a été marquée par la gouvernance de la Coalition avenir Québec. L’équipe de François Legault a laissé sa marque en faisant adopter plusieurs lois, dont trois avec un bâillon parlementaire, et en réduisant le fardeau fiscal des familles. Voici les 14 éléments marquants de l’année.

9 janvier

Responsable de l’environnement, MarieChantal Chassé est exclue du Conseil des ministres. François Legault estimait qu’elle ne communiquait pas assez bien avec les médias. C’est Benoît Charette qui prend la relève.

30 janvier

L’Affaire Louis Robert

Le ministre de l’Agriculture, André Lamontagne, affirme avoir « personnellement autorisé » le congédiement de l’agronome et lanceur d’alerte Louis Robert. Cette déclaration a déclenché une affaire qui a mené à des excuses du gouvernement du Québec, à un rapport dévastateur de la protectrice du citoyen et à une commission parlementaire sur les pesticides. M. Robert, qui a dénoncé dans les médias l’ingérence de l’industrie des pesticides dans la recherche publique, a fini par être embauché à nouveau par le MAPAQ.

7 février

Le gouvernement Legault dépose son projet de loi sur l’immigration et met à la poubelle 18 000 dossiers d’immigrants. Un ordre de la cour l’empêche de procéder, mais l’adoption sous bâillon de la loi confirme l’annulation des dossiers. Les personnes qui désiraient toujours venir vivre au Québec ont dû reprendre le processus depuis le début avec le nouveau programme Arrima. Le ministre responsable du dossier, Simon Jolin-Barrette, justifiait cette façon de faire par le fait que « les anciens critères de sélection ne répondaient pas aux besoins du marché du travail ».

21 mars

Jackpot pour les familles

L’année 2019 a été favorable aux familles. En mars, le ministre des Finances, Eric Girard, a déposé son premier budget, dans lequel il confirme bien des promesses caquistes, comme l’uniformisation à la baisse des taxes scolaires. En novembre, lors d’une mise à jour économique, il a même devancé deux mesures familles : le retour au tarif unique dans les garderies subventionnées et les allocations familiales bonifiées pour les parents qui ont deux enfants et plus.

30 mai

Création de la commission Laurent sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, à la suite du décès choquant d’une fillette échappée par la DPJ à Granby.

16 juin

La laïcité sous bâillon

L’Assemblée nationale adopte sous bâillon la Loi sur la laïcité de l’État, qui interdit le port de signes religieux pour les juges, les gardiens de prison, les policiers et les enseignants. Le débat n’est toutefois pas clos, car la Loi est contestée devant les tribunaux. En photo, on peut apercevoir le crucifix de l’Assemblée nationale être retiré du Salon bleu durant l’été.

30 août

Fini le PLQ à l’est de Montréal

Le député libéral de Jean-Talon Sébastien Proulx quitte la vie politique. Ce départ dégarnit davantage le PLQ, qui n’est plus représenté à l’est de Montréal. En décembre, la CAQ a remporté la partielle dans ce comté de Québec, qui était rouge libéral depuis sa création en 1966.

25 septembre

Pas de réforme du mode de scrutin en 2022

Le gouvernement Legault dépose son projet de loi sur la réforme du mode de scrutin. Il ne réalise toutefois pas sa promesse de changer la façon dont les Québécois vont voter à la prochaine élection. La réforme devra tout d’abord être approuvée lors d’un référendum, qui aura lieu en même temps que les élections générales de 2022.

29 octobre

21 ans pour fumer du cannabis

Le gouvernement Legault adopte une loi qui hausse l’âge légal pour consommer du cannabis à 21 ans.

5 novembre

En avant avec les maternelles 4 ans

Le projet de loi sur les maternelles 4 ans, une promesse phare du gouvernement Legault, est adopté. Le ministre de l’Éducation a gardé le cap, même si le coût de ces classes a explosé. La CAQ affirmait en élection que le coût moyen pour la construction d’une nouvelle classe était de 122 000 $ en moyenne. Il sera plutôt d’environ 800 000 $. François Legault a dû admettre qu’il savait depuis longtemps que ces classes coûteraient cher.

8 novembre

Jolin-Barrette échappe la réforme du PEQ

Critiques des universités et des cégeps de régions ; absence de consultation avec les entreprises privées ; liste caduque qui incluait un diplôme en sciences domestiques, programme offert aux femmes il y a plusieurs décennies : la réforme du Programme de l’expérience québécoise qui offre un raccourci vers la citoyenneté aux étudiants a sauté au visage du ministre Simon Jolin-Barrette. Il a paru froid en refusant de rencontrer des étudiants en pleurs. Le 8 novembre, François Legault a décidé que c’en était assez et il a choisi de suspendre la réforme.

15 novembre

Entente pour 500 M$ en 2023 avec les spécialistes

Le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, et la présidente de la Fédération des médecins spécialistes, Diane Francœur, s’entendent. Québec récupérera 560 M$ par année à partir de 2023 seulement dans l’enveloppe salariale des médecins spécialistes. Lors de la campagne électorale, le gouvernement Legault disait pourtant vouloir récupérer un milliard par année.

23 Novembre

Anglade contre Cusson

La course à la direction du PLQ est officiellement lancée. Pour le moment, l’ex-ministre de l’Économie Dominique Anglade affronte le maire de Drummondville Alexandre Cusson.

7 décembre

Troisième bâillon parlementaire

Le gouvernement Legault impose le bâillon pour forcer l’adoption du projet de loi controversé sur les tarifs d’électricité. Allant à l’encontre de l’avis des experts et des partis d’opposition, le ministre de l’Énergie, Jonatan Julien, a retiré des pouvoirs à la Régie de l’énergie et a fixé les tarifs d’électricité selon l’inflation, tout en donnant 500 M$ sur la première facture de 2020.