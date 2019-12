Sidney Crosby recommence à patiner

Malgré la perte de Jake Guentzel pour le reste de la saison, les Penguins de Pittsburgh ont tout de même eu une bonne nouvelle mardi puisque leur capitaine, Sidney Crosby, a effectué son retour sur patins.

L’athlète de 32 ans a patiné avec ses coéquipiers, mais portait un chandail blanc signifiant qu’il ne peut pas recevoir de mises en échec.

L’attaquant n’avait pas été vu sur la patinoire depuis le 9 novembre dernier puisqu’il se remet d’une opération pour une hernie sportive.

«La réadaptation va bien, a mentionné le numéro 87 au site LNH.com. Ça prend du temps. Tu guéris et tu as besoin de temps pour le faire. Chaque semaine je prends du mieux. C’est la chose la plus importante.»

Il n’y a toutefois toujours pas de date de retour prévue pour Crosby. Il a récolté 17 points en autant de matchs cette saison.

- Les Penguins visiteront le Canadien de Montréal samedi au Centre Bell et la chaîne TVA Sports diffusera le match à 19 h.