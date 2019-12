Télescope 2020

Que faudra-t-il surveiller sur la scène québécoise et canadienne en 2020 ?Voici ma réponse personnelle, inévitablement subjective, mais toujours honnête.

Votre humble chroniqueur ne reculant devant aucun effort pour vous, une prochaine chronique traitera de ce que je surveillerai sur la scène internationale.

Leadership

Sur la scène fédérale, les conservateurs devront se choisir un nouveau chef. En mai 2017, Andrew Scheer avait remporté la course au leadership de son parti parce que tous les gros joueurs de sa famille politique pensaient que Justin Trudeau était imbattable.

Ils avaient donc passé leur tour. Malgré cette voie dégagée, Scheer avait battu de justesse... « Mad Max » Bernier.

Cette fois, plusieurs des poids lourds du conservatisme canadien seront sur les rangs : Jean Charest ? Peter McKay ? Bernard Lord ? Jason Kenney ? Rona Ambrose ? Ce sera passionnant.

Justin Trudeau, lui, devra apprendre l’humilité qui vient avec le fait d’être minoritaire.

Il devra aussi agir pour calmer la grogne de l’Ouest. Mais une seule mesure y parviendrait vraiment : faciliter le transport du pétrole de l’ouest vers l’est du pays. Tensions garanties.

Le Bloc, pour sa part, tentera de concilier son souci d’être « constructif » et sa raison d’être : la souveraineté.

Laïcité

« Je l’ai déjà dit, je ne suis pas venu en politique pour ça. »C’est François Legault qui parlait de la laïcité. Je peux le comprendre. Il reste que la cause reviendra devant les tribunaux à l’automne 2020.

Jusqu’ici, les opposants voulaient une suspension temporaire en attendant que la cause soit entendue sur le fond. Ils ont échoué.

Ce fond, on en débattra à partir de l’automne prochain. Que cela plaise ou pas, nous ne sommes pas sortis du bois.

Plusieurs experts trouvent tirés par les cheveux les arguments échafaudés pour tenter de contourner la clause dérogatoire. Normalement, la loi 21, déjà minimale selon moi, devrait tenir le coup.

Mais au Canada, le Québec n’est jamais complètement à l’abri d’une mauvaise surprise.

Éducation

« Attachez vos ceintures, les changements vont continuer, avertissait récemment François Legault. Les Québécois nous ont élus pour faire des changements. » Il ajoutait : « L’éducation, c’est ma priorité et c’est la priorité du gouvernement. »

Le ministre Roberge ira donc de l’avant avec son intention d’abolir les commissions scolaires. Les anglophones résisteront farouchement.

Il semble aussi déterminé à hausser les critères d’admission à l’université pour la formation des futurs enseignants. Il a parfaitement raison et la pénurie ne saurait être une excuse.

Le gouvernement est aussi attendu sur deux autres fronts.

Comme l’environnement est son talon d’Achille, il voudra faire taire ses critiques dans ce domaine.

Comme il se dit nationaliste, mais qu’il exclut la souveraineté et des revendications constitutionnelles ambitieuses, il doit obligatoirement agir sur la question de la langue. Des mesurettes cosmétiques ne suffiront pas.

Les mêmes qui chialent contre la laïcité chialeront contre le renforcement du français, y voyant une intolérable atteinte à leurs libertés. Laissons-les braire.

Au Québec, on se sert des progrès du français depuis 40 ans pour nier les reculs depuis 20 ans.

Refondations

Pendant ce temps, le PLQ et le PQ se donneront de nouveaux chefs et devront se reconstruire de fond en comble. Le PQ est cependant en plus piteux état que le PLQ. Il repose sur un projet rejeté deux fois et incompris des générations montantes.

Le PLQ, lui, importe le noyau dur de ses électeurs, ce qui garantit un réapprovisionnement constant.

Au PQ, ni la candidature confirmée de Sylvain Gaudreault ni la candidature pressentie de Paul St-Pierre-Plamondon ne soulèvent d’enthousiasme.

En temps normal, la candidature potentielle de l’historien Frédéric Bastien serait jugée étonnante, considérant qu’il n’a jamais occupé de fonction officielle au sein du parti.

Mais plus rien n’est normal au PQ et il pourrait mêler les cartes. Essentiellement, il propose au PQ de revenir à sa raison d’être : expliquer pourquoi le régime canadien nuit au Québec et pourquoi il faut en sortir.

Au PLQ, rien n’est plus révélateur des difficultés de ce parti que la faible pointure des deux candidatures connues : Dominique Anglade et Alexandre Cusson, jusqu’à tout récemment le maire de Drummondville.

On parle ici, après tout, du seul parti qui dure depuis 1867, du parti traditionnel de l’establishment économique, du parti de la Révolution tranquille, du parti qui nous a donné Lesage, Bourassa... et René Lévesque.

Pour reprendre pied dans le Québec francophone, le PLQ devra adopter, et avec sincérité, des positions qui hérisseront les anglophones et les allophones de Montréal.

Avez-vous dit vaste programme ?