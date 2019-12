Un cadeau de fin d’année pour Justin Holl

Les Maple Leafs de Toronto ont accordé mardi une prolongation de contrat de trois ans au défenseur Justin Holl, qui touchera en moyenne 2 millions de dollars par saison.

Le patineur de 27 ans aurait pu devenir joueur autonome sans compensation le 1er juillet, son salaire de 700 000$ comptant pour 50 000$ de moins sur la masse de son équipe cette année.

Avant le duel du jour contre le Wild du Minnesota, Holl avait amassé un but et 10 mentions d’aide pour 11 points en 38 parties depuis le début de la campagne, en plus d'afficher un différentiel de +11. En carrière, il a totalisé 14 points en 51 sorties, lui qui a soulevé la coupe Calder avec les Marlies de Toronto en 2018.

Le natif du Minnesota a été un choix de deuxième tour, le 54e en tout, des Blackhawks de Chicago en 2010.