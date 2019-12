Un mois de janvier occupé

Même si c’est difficile à croire, avec le début de saison qui retarde tout le temps, il faut se rappeler que nous allons finir par avoir un hiver avec des conditions de sentiers qui vont nous permettre de pratiquer la motoneige. Il y a plusieurs activités intéressantes au cours du mois de janvier.

La 9e édition des Portes ouvertes sur les sentiers va se dérouler les 18 et 19 janvier. C’est à cette occasion que tous les propriétaires de motoneige qui veulent découvrir le réseau de sentiers québécois, reconnu mondialement, peuvent le faire gratuitement. Cela donne un accès aux 33 000 kilomètres de sentiers créés et entretenus par plus de 4500 bénévoles, membres des clubs affiliés à la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ). Deux conditions essentielles sont toutefois nécessaires pour pouvoir profiter de ces journées de gratuité. Il vous faut tout d’abord avoir avec vous une preuve que vous détenez une assurance responsabilité d’au moins 500 000 $. La seconde obligation est de vous inscrire à l’avance pour obtenir un droit d’accès gratuit que vous devrez avoir avec vous en tout temps. Pour ce faire, vous devez vous rendre sur le site www.portesouvertessurlessentiersdemotoneige.ca où vous trouverez toutes les informations néc essaires. Rappelez-vous bien que votre motoneige doit être immatriculée, que vous devez garder la droite en tout temps dans les sentiers et rester dans les limites de ces derniers. Il est interdit d’avoir plus de passagers sur une motoneige que la capacité prévue par le fabricant. C’est un rendez-vous à ne pas manquer.

SEMAINE DE LA SÉCURITÉ

La fin de semaine des Portes ouvertes marquera le début de la Semaine internationale de la sécurité à motoneige qui se déroulera du 18 au 26 janvier. Durant cet évènement, la FCMQ aura pour partenaire le gouvernement du Québec et la Sûreté du Québec dans le but de sensibiliser les motoneigistes à adopter un comportement responsable et à faire preuve de vigilance lors de leurs randonnées. Durant la journée du 18 janvier, deux postes d’accueil seront aménagés, un dans les Laurentides et l’autre à Québec, pour permettre aux patrouilleurs des clubs, de la Fédération et à des policiers de la Sûreté du Québec de rencontrer les motoneigistes dans les sentiers et de leur rappeler les principaux conseils de sécurité. Tout au long de la semaine, les patrouilleurs vont aussi parcourir les sentiers partout au Québec pour sensibiliser les motoneigistes.

RASSEMBLEMENT DE CHARLEVOIX

L’édition 2020 du Grand Rassemblement des motoneigistes de Charlevoix aura lieu les 24 et 25 janvier. Il s’agira de la 20e édition de cet évènement qui attire de nombreux motoneigistes provenant de partout au Québec. Organisé par le Casino de Charlevoix, en collaboration avec le plus gros relais de motoneige au monde, le Fairmont le Manoir Richelieu, ce rendez-vous vous offrira la possibilité de découvrir la région de Charlevoix via les sentiers des Aventuriers de Charlevoix et du club Le Sapin d’Or. Il y aura un défilé de mode en collaboration avec Kimpex, le tirage de cinq casques de motoneige CKX, le souper spectacle et naturellement, le célèbre Poker Rallye. Pour l’occasion, le Manoir offre des forfaits à un prix spécial. Pour info : 1 800 665-2274.

BONNE NOUVELLE

En vertu d’un amendement apporté à l’article 33 de la loi sur les véhicules hors route, les propriétaires de motoneige avec moteur deux-temps à injection semi-directe pourront toujours circuler dans les sentiers à compter du 1er janvier prochain. Si la loi était demeurée inchangée, les propriétaires de ces motoneiges auraient pu encourir des sanctions. Cette décision a été prise à la suite d’une analyse des technologies par l’EPA, qui a démontré que ces motoneiges n’étaient plus aussi polluantes que celles qui avaient été analysées en 2010, lorsque la loi a été mise en place. L’amendement a été apporté à la suite d’un décret ministériel.

BONS VŒUX

Je profite de l’occasion pour souhaiter aux amateurs de motoneige une excellente saison et une très bonne année 2020 avec le plus beau cadeau qui soit : la santé. Bonnes randonnées !