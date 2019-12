[BALADO] Voici 7 dossiers à surveiller en politique québécoise pour 2020

Il y a sept dossiers politiques à surveiller en 2020 au Québec, selon le correspondant parlementaire du Journal Patrick Bellerose.

Dans le cadre du balado spécial de fin d’année de l’émission Là-haut sur la colline, l’animateur Antoine Robitaille et les journalistes Charles Lecavalier et Patrick Bellerose ont fait le bilan de la dernière année, celui de la décennie, et ils ont également ajouté une dose prospective pour la politique au Québec.

ÉCOUTEZ l’émission complète de Là-haut sur la colline sur QUB radio:

À la fin de l’épisode d’environ une heure, dans le segment «boule de cristal», M. Bellerose propose sept dossiers qui risquent d’attirer l’œil lors de la prochaine année.

Les voici: