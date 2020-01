Grève des ravitailleurs de Swissport: les négociations vont reprendre jeudi

MONTRÉAL | Les employés syndiqués de Swissport, en grève depuis mardi à 11 h, et leur employeur vont reprendre les négociations jeudi matin, deux jours après une décision du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) ordonnant aux deux partis de reprendre le dialogue.

Mardi, le CCRI a jugé que «les agissements du syndicat [pendant les négociations] constituent une preuve à première vue qu'il n'a pas rempli son obligation [...] de faire tout effort raisonnable pour conclure une convention collective». Le tribunal a rendu cette décision en se basant sur le fait que les deux partis avaient une entente de principe en main le 21 décembre, mais que le syndicat est revenu à la charge avec de nouvelles demandes le 29 décembre.

Cette décision a déçu l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale (AIMTA), le syndicat qui représente les employés de Swissport chargés du ravitaillement des avions aux aéroports Montréal-Trudeau et de Mirabel. Le comité de négociation compte néanmoins se plier aux demandes du tribunal.

«On est resté à la table de négociations jusqu'à 10 h 30 [mardi], mais l'employeur a préféré se tourner vers le tribunal», a déploré Michel Richer, un représentant de l’AIMTA.

M. Richer a aussi assuré que, contrairement aux prétentions de Swissport, le syndicat a toujours négocié de bonne foi en vue d'en arriver à une entente. Selon lui, les employés syndiqués auraient voté contre l'entente de principe du 21 décembre, d'où la décision de revenir à la charge à la table des négociations.

«Le but, c'est toujours d'en arriver à une entente négociée», a affirmé M. Richer, en précisant que le syndicat a aussi contacté le médiateur impliqué dans le dossier.

En attendant, les travailleurs continuaient à manifester mercredi pour faire passer leur message. La centaine d'employés, dont la convention collective est échue depuis août, réclament de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires.

Pas de perturbation

De son côté, Swissport a indiqué avoir pris contact avec le syndicat pour reprendre les négociations. «En arriver à une entente dès maintenant est une priorité pour nous», a fait savoir l'entreprise.

L'AIMTA avait averti mardi que la grève pourrait retarder les opérations à l'aéroport Montréal-Trudeau et perturber l'horaire des départs. Or, le plan de contingence mis en place par Swissport, qui fait appel à des cadres et des employés d'autres aéroports, a permis jusqu'ici de ravitailler les avions sans problème.

M. Richer croit, malgré tout, que Swissport ne pourra pas tenir la cadence indéfiniment, d'où l'intérêt d'en venir à une entente, a-t-il souligné.

Mercredi, les heures de départs et d'arrivées semblaient être très peu perturbées à l'aéroport Pierre-Elliot-Trudeau. Il est néanmoins recommandé de vérifier l'état de son vol avant de se rendre à l'aéroport.