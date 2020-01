William Dufour gâche la fête à Chicoutimi

Malgré les deux buts et Christophe Farmer et l’ambiance de fêtes au Centre George-Vézina, l’ancien des Saguenéens, Wiliam Dufour n’avait pas l’intention de faire de cadeau à ses anciens coéquipiers, obtenant un but et une passe. Les Saguenéens se sont donc inclinés 5 à 2 face aux Voltigeurs de Drummondville, mardi après-midi.

En cette veille du nouvel an, les Saguenéens de Chicoutimi n’ont pas attendu bien longtemps avant d’offrir un premier cadeau aux 4064 partisans réunis au Centre Georges-Vézina. Dès la troisième minute de jeu, Christophe Farmer (8e) a fait scintiller la lumière rouge en battant le gardien des Voltigeurs alors que les Bleus évoluaient avec l’avantage d’un homme.

Farmer a réussi à déjouer une seconde fois le gardien de 17 ans Francesco Lapenna un peu plus tard dans le match alors qu’il avait bénéficié d’un lancer de pénalité en troisième période. Malheureusement pour les Bleus, Farmer a été le seul à percer le mystère Lapenna lors de cette partie, lui qui a été sensationnel en réalisant 36 arrêts.

«Je crois qu’aujourd’hui, nous aurions probablement mérité un meilleur sort.[...] Il ne faut pas partir en peur avec cette défaite, c’est seulement le 3e match sans points lors de nos 18 dernières parties. Il y a peut-être un 10-15 minutes dans lequel nous avons commis des erreurs mentales, mais c’est du junior et ça fait partie du jeu», a expliqué le pilote de Bleus, Yanick Jean, après la partie.

Dufour hante les Sags

Après Théo Rochette dimanche, c’était au tour de l’ancien attaquant chicoutimien de 17 ans William Dufour de faire ses retrouvailles face aux Saguenéens.

Dufour a connu une première période très intense et dès le début de match, il y est allé d’une solide- mais illégale- mise en échec dans le dos de son ancien capitaine, Rafaël Harvey-Pinard. Dufour a de nouveau fait sentir sa présence un peu plus tard lors du premier vingt, lorsqu’il s’est fait complice du huitième but de la saison de Jacob Dion.

Le nouveau #28 des Voltigeurs n’avait assurément pas terminé son après-midi de travail. Alors que son équipe évoluait avec l’avantage d’un homme, le nouveau venu chez les Voltigeurs a profité d’un retour de lancer afin de donner l’avance à son équipe en marquant son premier but avec sa nouvelle formation.

Obtenu en échange de Wiliam Dufour, Dawson Mercer était pour sa part absent de la partie puisqu’il se retrouve toujours au championnat mondial de hockey junior.

Fait inusité, c’est Mareck Jean, fils de l’entraineur Yanick Jean, qui était le gardien substitut pour la partie. Mareck Jean évolue cette saison dans le midget espoir.

Les Saguenéens reprendront le collier le 3 janvier prochain face aux Tigres de Victoriaville.