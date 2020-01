Au sommet du classement, les Capitals en veulent toujours plus

Même si les Capitals de Washington trônent au sommet de la Ligue nationale de hockey (LNH), l’entraîneur-chef Todd Reirden et ses joueurs ne sont pas encore satisfaits.

Avant les matchs de jeudi soir, les «Caps» avaient 59 points, soit un de plus que les Bruins de Boston et les Blues de St. Louis. L’équipe a toutefois ralenti lors des dernières semaines et présente une fiche de 5-5-0 à ses 10 dernières rencontres.

«On essaie d’organiser nos trios et nous avons dû composer avec une blessure à Nicklas (Backstrom). Nous devons maintenant faire avec l’adversité et les erreurs, a reconnu Reirden, cité par le quotidien “Washington Times”, mercredi. On essaie de trouver des solutions. Il y a de bons points, mais on est encore en évolution.»

Sans que tout soit parfait, l’équipe présente de loin la meilleure fiche à l’étranger de la LNH (16-5-1) en plus d’être en au haut du classement pour le nombre de buts marqués (146, à égalité avec les Maple Leafs de Toronto).

Il faut dire que les Capitals sont assez habitués au succès, eux qui ont remporté deux des quatre derniers trophées du Président, en plus d’avoir gagné la coupe Stanley au terme de la saison 2017-2018.

Pareil chez les joueurs

«Évidemment, on a beaucoup de points au classement et on a gagné beaucoup de matchs, mais on sait que la route est longue et nous savons où nous voulons être», a déclaré le gardien de but Braden Holtby.

C’est d’ailleurs cette même philosophie d’équipe qui a poussé Alex Ovechkin à rater le match des étoiles de cette saison afin de rester en santé pour les séries éliminatoires.

«On a joué du bon hockey en première moitié et avons livré bataille à des équipes qui ont un style rude. Espérons que ça puisse nous aider pour la suite, a analysé l’agitateur Tom Wilson. On doit particulièrement être attentifs face aux équipes de la section Métropolitaine, parce que les points sont encore plus importants.»