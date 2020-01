[BALADO] Fillette martyre de Granby: «on l’a échappé de façon commune»

Le dossier de la fillette martyre de Granby était le sujet d’ouverture du balado de revue de l’année 2019 en ce qui concerne l’actualité judiciaire au Québec.

Dans un épisode spécial d’Avocats à la barre, disponible sur QUB radio, l’animateur François-David Bernier s’était entouré de l’ex-juge Nicole Gibeault, l’avocat Jean-Paul Boily, l’ex-policier Jean-François Brochu et le journaliste Jean-Francçois Guérin pour commenter les grands dossiers en matière de justice ayant été médiatisés lors de la dernière année.

ÉCOUTEZ le balado «L’année judiciaire 2019» d’Avocats à la barre à QUB radio:

Mme Gibeault a été claire quand est venu le temps de parler du cas de la fillette âgée de 7 ans, décédée en avril dernier après avoir été séquestrée dans une maison de Granby. Le père et la belle-mère de la fillette sont tous deux accusés de séquestration.

«Moi, je pense qu’on l’a échappé, point. On l’a échappé dans tous les sens du mot, pas juste la DPJ. Je pense au niveau parental, je pense au niveau scolarité, au niveau médical... Il y a plusieurs personnes qui l’ont vue, cette enfant-là, ou qui ont été dans l’entourage de cette enfant-là. On l’a échappé de façon commune», a-t-elle affirmé.

Le journaliste Jean-François Guérin a également été stupéfié des mesures prises par le gouvernement avec cette histoire. Rappelons que cette tragédie a mené à la création d’une commission spéciale sur la protection de la jeunesse pilotée par Régine Laurent.

«C’est très rare, les dossiers comme ça qui changent les choses, qui provoquent autant de réactions», a-t-il déclaré.

«J’ai rarement vu une réaction aussi viscérale de la population. Je dirais que j’ai vu ça dans [le cas de] Guy Turcotte. Les gens venaient devant la maison déposer des fleurs. Dès qu’on leur parlait, je vous dis, c’est rare que j’ai vu ça dans ma carrière, dès qu’on leur parlait, dès qu’on leur posait des questions, les gens pleuraient. On a senti que la population était touchée en plein cœur. Je suis d’accord avec Nicole quand elle dit qu’on l’a échappé. Je pense que tout le monde a senti. Oui, il y a un procès qui s’en vient, ne présumons de rien, et il y a deux personnes qui seraient particulièrement responsables si elles sont reconnues coupables éventuellement. Au-delà de cette cause judiciaire, on s’est rendu compte comme société qu’on l’avait échappé. Effectivement, le système scolaire, l’entourage, et c’est pour ça que, rapidement, le gouvernement a dit qu’il fallait aller au fond des choses. [...] Je pense qu’on s’est rendu compte qu’il y avait vraiment un ménage à faire. Il fallait agir rapidement pour ne pas que d’autres enfants vivent ça», a-t-il ajouté.