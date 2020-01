[EN IMAGES] 12 tragiques accidents hautement médiatisés de la dernière décennie

Chaque décennie apporte son lot de tragédies et la dernière ne fait pas exception à la règle.

Découvrez, à l'aide de nos images d'archives, 12 tragiques accidents abondamment médiatisés qui ont marqué l'actualité entre 2010 et 2019.

Écrasement d’un avion à L’Ancienne-Lorette

Le 23 juin 2010, un Beechcraft King Air 100 s’écrase à quelques kilomètres de L'Ancienne-Lorette, peu de temps après avoir quitté l’aéroport international Jean-Lesage.

Cette tragédie, la pire du genre à survenir depuis 1979 dans la région de Québec, fait sept victimes.

Écrasement d'un hydravion d'Air Saguenay au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le 16 juillet 2010, un hydravion de la compagnie Air Saguenay quitte le lac des Quatre, près de Roberval, en direction des Monts-Valin.

Le petit appareil s'écrase près de Chute-des-Passes, à 230 kilomètres au nord de Saguenay.

Six personnes se trouvent à bord, soit le pilote et cinq membres d'une même famille. Quatre des occupants perdent la vie, dont le pilote.

Deux personnes survivent à l'écrasement et sont secourues, huit heures plus tard, par les Forces armées canadiennes.

Naufrage du Costa Concordia

Le 13 janvier 2012, le navire de croisière Costa Concordia heurte un rocher alors qu’il navigue trop près des côtes de l’île du Giglio, au large de la Toscane.

Il s’échoue à quelques dizaines de mètres de l’île, avec à son bord 4229 passagers et membres du personnel.

Le drame fait un total de 32 morts et le capitaine, Francesco Schettino, est condamné à 16 ans de prison ferme pour homicides, abandon de navire et naufrage.

Le paquebot reste en partie immergé pendant plus de deux ans. Il est renfloué pour plus de 600 millions d’euros, puis conduit au port de Gênes, où il est démantelé.

Déraillement de train à Lac-Mégantic

La date du 6 juillet 2013 est ancrée à jamais dans la mémoire des Québécois. En pleine nuit, vers 1h, un train de 72 wagons remplis de pétrole est laissé sans surveillance.

Sans personne à bord, le convoi roule vers Lac-Mégantic, puis déraille et explose en plein cœur de la municipalité.

L'incendie, alimenté par plus de cinq millions de litres de pétrole, est combattu pendant quatre jours.

Pas moins de 47 personnes perdent la vie et une quarantaine de bâtiments sont détruits sur une superficie de 2 km2, dont la bibliothèque municipale, des bâtiments patrimoniaux, des commerces et des résidences privées.

Disparition du vol MH370

En mars 2014, le vol MH370 de Malaysia Airlines disparaît sans laisser de trace, peu de temps après son décollage de Kuala Lumpur à destination de Pékin.

Plusieurs indices pointent vers le fait que le capitaine de l’appareil, Zaharie Ahmad Shah, s’est suicidé, emportant avec lui dans la mort les 227 passagers et 11 autres membres de l’équipage.

En 2016, un bout d’aile du Boeing 777 est retrouvé sur l’île Maurice.

Écrasement du vol MH17

Le 17 juillet 2014, le vol MH17 de la compagnie Malaysia Airlines, parti d’Amsterdam pour Kuala Lumpur, est abattu au-dessus de l’Ukraine par un missile.

Tous les occupants de l’appareil, 283 passagers et 15 membres de l’équipage, périssent.

Un monument dédié aux victimes de la catastrophe est inauguré en 2017, à quelques kilomètres de l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol, d’où le Boeing avait décollé.

Écrasement d’un hydravion d’Air Saguenay sur la Côte-Nord

Le 23 août 2015, un hydravion d’Air Saguenay quitte Tadoussac pour un survol touristique, avant de s’écraser dans un boisé au nord des Bergeronnes, sur la Côte-Nord.

Les six personnes qui prennent place à bord de l’appareil perdent la vie.

Écrasement d’un avion nolisé par Jean Lapierre et sa famille

En mars 2016, le chroniqueur politique Jean Lapierre, accompagné de quatre membres de sa famille, nolise un petit avion afin d’assister aux funérailles de son père aux îles de la Madeleine.

L’appareil s’écrase toutefois dans un champ sur l’île du Havre aux Maisons avant d’atteindre sa destination finale. La Sûreté du Québec confirme rapidement qu’il n’y a aucun survivant.

Mort de Bob Bissonnette dans un écrasement d’hélicoptère

Le 4 septembre 2016, un hélicoptère à bord duquel se trouve le chanteur Bob Bissonnette s'écrase après avoir heurté une ligne électrique à moyenne tension à Flatlands, près de Campbellton, au nord du Nouveau-Brunswick.

La tragédie aérienne fait deux victimes, Bob Bissonnette et le pilote, Frédérick Décoste.

Le troisième occupant, Michel Laplante, président et directeur général des Capitales de Québec, est le seul survivant.

Accident d’autobus des Broncos de Humboldt

Le 6 avril 2018, en Saskatchewan, un semi-remorque entre en collision avec l'autobus des Broncos de Humboldt, une équipe de la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan, faisant 16 morts et 13 blessés.

Au nombre des victimes, on compte le capitaine de l’équipe, l’entraîneur-chef et son assistant, un journaliste sportif, un bénévole et plusieurs joueurs de l’équipe âgés de 16 à 21 ans.

Le camionneur Jaskirat Singh Sidhu, responsable de l'accident, plaide coupable à 29 chefs d'accusation de conduite dangereuse et écope d'une peine de huit ans de prison.

Écrasement de l’hélicoptère du PDG de Savoura

Le 10 juillet 2019, Stéphane Roy, PDG des serres Savoura, et son fils Justin, 14 ans, doivent rentrer d'un voyage de pêche. Or, l'hélicoptère qui les transporte n'a jamais été en mesure de parcourir les quelque 220 km qui séparent Lac-De La Bidière et Sainte-Sophie, dans les Laurentides.

Après 15 jours de recherche, la Sûreté du Québec retrouve finalement l'appareil près du lac Valtrie, au nord du parc national du Mont-Tremblant, dans les Laurentides.

Les corps inertes de M. Roy et celui de l'adolescent sont retrouvés parmi les décombres.

Écrasement d’un avion d’Air Saguenay au Labrador

En juillet 2019, un appareil d'Air Saguenay est à nouveau impliqué dans un écrasement.

Cette fois, l'avion à bord duquel prennent place un pilote, deux guides et quatre clients s'abîme dans le lac Mistastin, au Labrador.

Aucun des occupants n'a survécu et trois corps sur sept n'ont toujours pas été retrouvés à ce jour.

Les recherches de la GRC ont dû être abandonnées, à la mi-août, en raison des difficulté d'accès du site, situé à 250 kilomètres au nord-est de Schefferville.