Le sens de l’humour n’est pas donné à tout le monde

Ça me donne des boutons quand les gens vous écrivent que l’humour les a aidés à traverser leurs problèmes, en particulier leurs problèmes de couple. Je me demande si la maladie qui frappe le Québec et qui fait qu’il y a plus d’humoristes per capita ici que dans n’importe quel autre pays du monde, n’est pas en train de nous faire perdre le sens des réalités.

Ce type qui vous écrivait récemment que l’humour était pour une bonne partie responsable que sa femme et lui en soient rendus à 62 ans de vie de couple, heureuse en plus, m’a fait hurler, et pas de rire je vous assure. Comment peux-tu trouver drôle de vivre avec un alcoolique comme ce fut mon cas pendant 45 ans et de te faire dire par tes enfants après son décès que tu leur as ruiné la vie en le les sortant pas de là?

C’était pas drôle pendant que j’étais prise là-dedans, et encore moins quand, après avoir tout enduré des frasques de leur père, je me fais dire par mes enfants qu’ils m’en veulent de leur avoir fait endurer ça! Tu voudrais en plus Louise que je fasse des farces avec ça? Que je me bidonne pour avoir enduré, et que je me bidonne ensuite pour me faire blâmer d’avoir fait mon devoir?

Je ne sais pas ce que c’est qu’être heureuse moi, et j’ai envie de le crier sur les toîts. Je n’ai surtout pas envie d’en rire pour avoir l’air de prendre ça à la légère. Car il n’y a rien de léger dans ce que j’ai vécu ni dans ce que je vis présentement à cause de mes enfants. Pourquoi c’est toujours les mères qui paient pour ce qui ne va pas dans une famille?

Anonyme

Prendre les choses avec humour n’a rien à voir avec « se moquer » de ce qui nous arrive. Ça veut plutôt dire apprendre à relativiser, apprendre à pondérer la réalité de notre vie pour la rendre plus acceptable et moins difficile à supporter. Plus on prend avec légèreté les choses difficiles, plus ça facilite la traversée des déserts de nos vies.

Il n’est certes pas agréable de se faire remettre sur le nez par ses enfants que d’avoir enduré l’inacceptable leur a causé des traumatismes, surtout que vous même étiez en souffrance au même moment. Mais c’est leur réalité à eux. Et comme c’est en partie à vous qu’ils doivent d’avoir été obligés d’endurer cela, d’en avoir souffert, il est quasiment normal que ce soit à vous qu’ils s’en plaignent. Prenez le temps d’analyser les choses avec un peu plus d’objectivité, et pour cela, faites-vous aider par un(e) thérapeute. C’est en clarifiant vos raisons d’avoir choisi cette voie quevos explications auprès de vos enfants le deviendront et qu’ils seront peut-être plus disposés à vous pardonner.