Les États-Unis interdisent de territoire le ministre cubain de la Défense

Le département d’État américain a annoncé jeudi interdire l’entrée aux États-Unis au ministre cubain des Forces armées, qu’il accuse d’avoir commis des violations des droits humains en soutenant Nicolas Maduro au Venezuela.

Pour Washington, le général Leopoldo Cintras Frias «porte la responsabilité des actions de Cuba pour appuyer» le régime du dirigeant socialiste Nicolas Maduro, dont Washington souhaite le départ.

«Aux côtés des agents militaires et du renseignement de Maduro, le MINFAR (ministère cubain des Forces armées révolutionnaires, NDLR) a été impliqué dans de graves abus et violations des droits humains au Venezuela, dont la torture, des traitements et peines cruels, inhumains ou dégradants pour des prises de position anti-Maduro», a déclaré le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo.

La mesure interdit l’entrée sur le territoire américain à Leopoldo Cintras Frias ainsi qu’à deux de ses enfants, Deborah Cintra Gonzalez et Leopoldo Cintra Gonzalez.

Les États-Unis font partie de la cinquantaine d’États qui reconnaissent l’opposant Juan Guaido en tant que leader légitime du Venezuela, mais Cuba, tout comme la Russie et la Chine, continuent à soutenir Nicolas Maduro.