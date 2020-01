L’Océanic souhaite renouer avec la victoire à Baie-Comeau

RIMOUSKI | Après trois défaites consécutives depuis la pause de Noël, l’Océanic souhaite renouer avec la victoire ce vendredi en rendant visite au Drakkar à Baie-Comeau.

«Nous avons tenu un court, mais très bon entraînement de 45 minutes ce matin (jeudi). Les gars veulent gagner et ils tentent de trop en faire pour y parvenir. Il faut jouer de manière plus simple et amener des rondelles au filet adverse. Les gars veulent gagner», a commenté l’entraîneur-chef, Serge Beausoleil, qui s’attend tout de même à une solide opposition du Drakkar. «C’est une équipe qui compétitionne toujours et qui est bien dirigée. Nous devrons être prêts pour revenir sur le sentier de la victoire».

Des blessés qui progressent

Les nouvelles sont encourageantes pour les blessés qui sont tous prêts d’un retour au jeu, dont deux après de longues absences. Anthony D’Amours portait un chandail régulier à l’entraînement. «Je dois d’abord voir le thérapeute, mais je pense qu’il aura besoin de quelques jours de congé supplémentaires, mais on verra», a précisé Serge Beausoleil. D’Amours récupère d’une mononécluose. Victime d’une fracture de la clavicule, Dmitri Zavgorodniy a patiné en solitaire. Le gardien numéro un, Colten Ellis, s’est entraîné avec l’entraîneur des gardiens, Michaël Rioux. Il se rapproche d’un retour au jeu. Le personnel d’entraîneurs n’avait pas statué, jeudi, sur l’identité du gardien partant pour l’affrontement face au Drakkar. Justin Blanchette et Raphaël Audet se disputent le poste de gardien auxiliaire pour la deuxième moitié de la saison.

Alexis Lafrenière et Adam Raska sont toujours au championnat mondial junior. Lafrenière a bien fait jeudi contre la Slovaquie.

«Tout est sur la table»

Dans le cas des gardiens, comme pour les défenseurs et les attaquants, tout est encore sur la table à quatre jours de la fin de la période des transactions dans la LHJMQ. Serge Beausoleil, qui occupe aussi les fonctions de directeur-gérant, se dit toujours actif et en discussion avec ses homologues pour tenter d’améliorer son équipe.

«Tout est sur la table à toutes les positions. Des décisions seront prises pour la présentation de notre alignement final le 10 janvier», a-t-il mentionné. Est-ce qu’un jeune comme Alexis Brisson pourrait graduer pour de bon après les Fêtes. «Les choses sont très claires dans son cas. Nous avons discuté avec lui. S’il gradue, ce qui est rare pour un joueur midget à ce stade de la saison, ce sera dans un rôle régulier. Sinon, il complètera la saison dans le midget AAA».