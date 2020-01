Équipe Canada junior accède à la demi-finale du Championnat mondial

OSTRAVA, République tchèque | Alexis Lafrenière avait faim. Transportée par le retour du joueur vedette, la formation canadienne s’est taillée une place en demi-finale du Championnat mondial junior en s’offrant un festin offensif de 6-1 contre la Slovaquie, jeudi, à l’Ostravar Arena d’Ostrava.

C’est donc un retour dans le carré d’as pour Équipe Canada junior (ÉCJ) après un an d’absence alors qu’elle avait été évincée du portrait dès les quarts de finale l’an passé devant ses partisans, à Vancouver.

Cette fois, contre un adversaire qui n’a jamais été de taille, les représentants de l’unifolié n’ont jamais été inquiétés malgré la perte hâtive de l’un de leurs moteurs offensifs Nolan Foote, expulsé après seulement 53 secondes de jeu pour un «coup à la tête et à la région du cou», selon l’interprétation des officiels.

Le Canada s’assure donc de participer à la ronde des médailles à la suite de cette victoire sans équivoque, exploit qu’il n’avait pas accompli depuis 2014 en sol européen. Il affrontera en demi les États-Unis, la Finlande ou la République tchèque, selon les résultats des autres parties du jour.

À son retour au jeu après avoir raté les deux précédents rendez-vous en raison d’une blessure au genou gauche, Lafrenière a brillé de tous ses feux en étant l’un des attaquants les plus utilisés par l’entraîneur Dale Hunter et en récoltant deux points, dont un but. S’il y avait encore des craintes au sujet de l’état de son genou, elles se sont envolées en fumée dès les premières secondes du match.

Lafrenière a donné le ton à sa première présence en appliquant une bonne mise en échec avant de se servir une passe parfaite quelques minutes plus tard à Barrett Hayton, qui a enfilé l’aiguille sur un laser. Le capitaine de l’Océanic de Rimouski a ensuite montré pourquoi il était un joueur complet en décampant à toute vitesse pour se replier dans son territoire.

Le rouleau compresseur canadien a fait son œuvre contre les pauvres Slovaques. Et le Québécois a touché la cible en deuxième période en profitant d’une circulation dense devant la cage de Samuel Hlavaj pour faire 5-0. Le capitaine Barrett Hayton a été nommé joueur par excellence pour les hommes en noir.

Oliver Okuliar, qui s’aligne avec les Hurricanes de Lethbridge (WHL) a sauvé l’honneur de son pays en déjouant Joel Hofer sur un tir frappé au troisième tiers.

