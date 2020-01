Saguenéens: débuter l’année du bon pied

Les Saguenéens de Chicoutimi obtiendront peut-être du renfort de la part de l’un de leurs meilleurs défenseurs afin de commencer l’année du bon pied ce soir, alors qu’ils affronteront les Tigres de Victoriaville à Chicoutimi, dès 19h30.

Le mobile défenseur Artemi Kniazev pourrait peut-être faire un retour dans l’alignement des Bleus pour les parties de la fin de semaine, lui qui est absent depuis le 13 décembre dernier, alors qu’il avait été frappé de dos dans la bande. C’est donc dire que la brigade défensive saguenéenne pourrait être complète pour une des rares fois cette saison lors de ce match, eux qui ont aussi fait l’acquisition de l’excellent défenseur Patrick Kyte lors de la période des fêtes.

Avant la partie, l’organisation des Saguenéens honorera la carrière junior majeur de leur ancien défenseur Jean-Marc Richard. Celui qui avait obtenu 304 points en 268 parties verra par le fait même son chandail être retiré à tout jamais dans les hauteurs du Centre George-Vézina.

De père en fils

Lors de la défaite des Saguenéens de mardi dernier à Chicoutimi aux mains des Voltigeurs, plusieurs spectateurs ont vite remarqué qu’un deuxième Jean se retrouvait sur le banc des joueurs local. En effet, on pouvait lire le nom ‘’Jean’’ à l’arrière du chandail du gardien de but auxiliaire des Bleus à la place de celui de Carmine-Anthony Pagliarulo.

«Pagliarulo est arrivé avec une commotion [cérébrale] de Québec mais lorsqu’il est arrivé ici, il se sentait bien. Cependant, il a eu une rechute hier [lundi] en fin de journée et Bergeron [gardien affilié] a une compétition avec son équipe collégiale aux États-Unis donc tant qu’à lui faire manquer son tournoi pour venir s’asseoir sur le banc pour trois matchs, nous avons préféré de prendre quelqu’un plus proche», avait expliqué Yanick Jean après la plus récente défaite des Saguenéens.

C’est donc à son fils, Mareck Jean, que Yanick avait fait signe avant la partie. On devrait probablement le voir au bout du banc de l’équipe chicoutimien pour les deux derniers matchs de la semaine.