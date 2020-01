Thomas Chabot, l’homme fort des Sénateurs

En l’absence d’éléments importants à la ligne bleue des Sénateurs d’Ottawa, le défenseur Thomas Chabot est très sollicité par l’entraîneur-chef D.J. Smith.

Pendant que les vétérans Dylan DeMelo, Nikita Zaitsev et Ron Hainsey étaient sur la touche, le défenseur québécois a effectivement hérité de plus grandes responsabilités. Chabot a d’ailleurs disputé quatre matchs de plus de 31 minutes en décembre. Il est le premier à réaliser l’exploit depuis Drew Doughty en 2016.

Chabot a même joué un match de 37 min 50 s, un record chez les Sénateurs, le 17 décembre contre le Lightning de Tampa Bay.

Le défenseur de 22 ans ne se plaint pas d’être le joueur le plus utilisé de la ligue – il joue en moyenne 26 min 14 s par match depuis le début de la saison. Il croit même qu’il serait en mesure de jouer 40 minutes si l’occasion se présentait.

«Quand tu joues environ 38 minutes, tu y es presque, a dit le joueur de Sainte-Marie en entrevue à Sportsnet. Et quand tu joues autant de minutes et que tu te sens bien, tu peux continuer d’en prendre.»

Un patineur hors pair

Outre sa forme physique exceptionnelle, le secret de Chabot se trouverait dans son coup de patin selon son coéquipier Mark Borowiecki.

«C’est un patineur tellement efficace. Tu regardes des gars qui peuvent jouer beaucoup de minutes, et ça n’a jamais l’air forçant pour eux. C’est la même chose pour lui», a dit Borowiecki.

«Bien sûr, il est en bonne forme. Nous le sommes tous dans la ligue. Mais l’efficacité de son coup de patin est tellement plus grande que beaucoup d’entre nous. Ça rend les minutes beaucoup plus faciles à gérer. Quand il met 60 % d’efforts, je dois en mettre 100% (pour arriver au même résultat). Vingt minutes pour lui, c’est comme 80 minutes pour moi.»

Alors que Zaitsev s’approche d’un retour au jeu, Smith réduira sans doute le temps de jeu de Chabot, qui compte 24 points, dont quatre buts, en 40 parties cette saison.

«C’est impressionnant à quel point il patine bien et peut enregistrer les minutes sans même avoir l’air fatigué, a indiqué Smith. Dépendamment de son jeu, certains soirs il pourrait peut-être jouer encore 30 minutes.»

Pour sa part, Chabot est prêt à toutes éventualités. «Il n’y a pas un joueur qui ne prendrait pas plus de minutes. En même temps, c’est bien de voir revenir nos joueurs qui étaient blessés. L’équipe a besoin d’eux.»