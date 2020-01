Un bon départ pour Félix Auger-Aliassime

Félix Auger-Aliassime a entrepris sa saison du bon pied, vendredi, à Brisbane en Australie, alors qu’il a vaincu Michail Pervolarakis en deux manches de 6-1 et 6-3 dans le premier match du Canada contre la Grèce à la Coupe ATP.

Le Québécois de 19 ans, qui occupe le 21e rang mondial, a notamment dominé son adversaire 5-0 au chapitre des as. Il a brisé le service de la 487e raquette mondiale quatre fois en 10 occasions.

Le deuxième match de simple entre le Canada et la Grèce opposera Denis Shapovalov, 15e au monde, à Stefanos Tsitsipas, sixième.

En cas d’égalité, Auger-Aliassime et Shapovalov uniront leurs forces contre celles de Tsitsipas et de Pervolarakis

Steven Diez, Adil Shamasdin et Peter Polansky sont les autres joueurs de l’unifolié.

Le Canada se mesurera à l’Australie dimanche, puis à l’Allemagne mardi, dans le groupe F.

Nouvelle épreuve du circuit masculin, la Coupe ATP est une compétition par équipe s’apparentant à la Coupe Davis à la différence qu’elle permet aux joueurs d’amasser des points au classement. Chaque affrontement comprend deux matchs de simple et un match de double. L’équipe qui remporte deux matchs sur trois gagne le duel.

La compétition regroupe 24 pays qui sont divisés en six groupes de quatre. Les gagnants de chaque groupe ainsi que les deux meilleurs deuxièmes avanceront en quarts de finale.

La phase de groupe se déroule sur six jours et est disputée dans trois villes australiennes, soit Brisbane, Sydney et Perth. Les rondes éliminatoires auront ensuite lieu à Sydney.