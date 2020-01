Un bon Samaritain tente tout pour sauver un ado de 15 ans

Benoît Ménard, un Lavallois, fumait tranquillement une cigarette quand il a entendu des cris provenant du parc Marc-Aurèle-Fortin, dans le quartier Fabreville, hier soir. Alarmé, il n’a fait ni une ni deux et s’est rué dans le parc.

L’homme savait qu’il devait intervenir rapidement. «Ce n’étaient pas des cris normaux de festoiement. Ce n’étaient pas non plus des cris de jeunes qui se tiraillent. C’étaient des cris de détresse», a-t-il raconté à TVA Nouvelles.

«Par instinct, automatiquement, je n’ai pas fini ma cigarette et j’étais dans le parc», ajoute Benoît Ménard.

Il y a d'abord vu des adolescents en panique. «Ça courait partout dans le parc. Puis, au sol, un jeune sur lequel d’autres adolescents sont penchés.»

«Il y en avait même un qui n’avait pas de chandail. Il avait pris son chandail pour le mettre sur la plaie [du jeune par terre]. Ils étaient par-dessus lui. Le jeune manquait d’air, il était en train d’agoniser», a relaté Benoît Ménard.

Erik Peters / Agence QMI

Cours de secourisme

M. Ménard, qui a suivi un cours de secourisme, a demandé aux adolescents de lui faire de la place. L’un des jeunes était déjà en ligne avec le 911. «Je leur ai demandé ce qui s’était passé et je leur ai dit de donner un vêtement à celui qui était torse nu. J’ai mis quelque chose sous la tête du jeune et fait une pression sur la plaie», a-t-il détaillé.

Benoît Ménard avait constaté que le jeune blessé perdait beaucoup de sang et qu’il avait une plaie tout près du cœur.

«Le sang giclait. Il avait les yeux ouverts. Je lui posais des questions, mais il était incapable de me répondre. Je lui ai demandé de me faire signe avec ses yeux. Il bougeait un peu. Il entendait ce qui se passait, mais il était dans les vapes. Il était vraiment en état de choc. Sa respiration était courte, je savais que la situation était critique. Je suis resté calme», s'est remémoré M. Ménard.

Malgré son intervention rapide, l’adolescent n’a pas survécu. Il est mort peu de temps après son transport au centre hospitalier.

Benoît Ménard estime que cinq à dix minutes ont pu s'écouler entre l’agression et son intervention.

Gorge nouée

Au lendemain de l’agression, le bon Samaritain a fait savoir que sa principale préoccupation, lors des événements, avait été de secourir l’adolescent, et non de se demander qui avait fait quoi ou combien de jeunes étaient dans le parc. «Quand j’ai su que c’était une bataille au couteau, le reste n’était plus important.»

Benoît Ménard dit qu’il ne sait même pas comment réagir ce matin, qu’il est en train de prendre conscience du drame et qu'il a la gorge nouée lorsqu'il en parle.

«Je sais que j’ai fait ce qu’il fallait, je ne pouvais pas en faire plus, mais peut-être que si j’avais fait un massage cardiaque, ça l’aurait aidé, ou... peut-être pas.»

M. Ménard, qui n’a écouté que son courage hier soir, aurait bien sûr souhaité que l’adolescent soit toujours en vie. «Je vais avoir ça sur la conscience», souffle-t-il.

Un adolescent de 16 ans qui avait fui les lieux a été arrêté rapidement par les policiers. Le jeune suspect a été légèrement blessé.