Vers un vaccin pour contrer l'Alzheimer?

Des chercheurs américains et australiens sont parvenus à développer un vaccin permettant de faire reculer une possible cause de l'Alzheimer, générant ainsi un vent d'espoir pour des millions de personnes aux prises avec cette maladie neurodégénérative.

L'Alzheimer est, selon toute vraisemblance, causée et aggravée par la formation d'agrégats de protéines bêta amyloïdes et de protéines tau dans le cerveau. Le premier type de protéine forme des plaques entre les neurones, nuisant à l'échange de signaux entre les cellules, tandis que le second crée des enchevêtrements dans les neurones, empêchant les nutriments de se rendre aux cellules.

Le vaccin développé à l'Université de Californie à Irvine est composé de deux agents actifs qui génèrent la création d'anticorps capable de s'attaquer aux plaques amyloïdes et aux enchevêtrements de protéines tau. Testé sur des souris doublement transgéniques développant autant des agrégats de protéines bêta amyloïdes que tau, le vaccin a permis de réduire l'importance des plaques et des enchevêtrements dans les cerveaux des rongeurs.

«Nos données démontrent que la vaccination pourrait potentiellement générer une forte réponse immunitaire contre les deux principales pathologies de la maladie l'Alzheimer», ont écrit les chercheurs en guise de conclusion de leur étude parue à la mi-décembre dans la publication spécialisée «Alzheimer's Research and Therapy».

En plus d'être efficace chez les souris, le vaccin a été développé avec un adjuvant développé à l'Université Flinders, à Adélaïde en Australie, qui est reconnu comme étant sécuritaire et efficace chez les humains. Les chercheurs estiment qu'ils seront prêts à amorcer des essais cliniques chez les humains d'ici deux ans, a souligné l'Université Flinders dans un communiqué paru mardi.

Ces chercheurs ne sont pas les seuls à tenter de trouver une façon de lutter contre la démence. Plus tôt cette année, l'entreprise NeuroEM Therapeutics a annoncé avoir développé un casque émettant des ondes électromagnétiques qui peuvent détruire les amoncellements de protéines bêta amyloïdes et tau. Un premier essai clinique mené pendant deux mois sur huit patients a permis de voir une amélioration des fonctions cognitives chez sept d'entre eux.

Selon la Société canadienne de l'Alzheimer, plus de 560 000 Canadiens doivent affronter une maladie cognitive, incluant l'Alzheimer. Aux États-Unis, environ 5,8 millions d'Américains souffrent de l'Alzheimer, dont 5,6 millions qui ont 65 ans ou plus, estime l'Association américaine de l'Alzheimer.