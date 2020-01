Victor Olofsson préféré à Nick Suzuki

La Ligue nationale de hockey (LNH) a fait de l’ailier droit Victor Olofsson, des Sabres de Buffalo, sa recrue du mois de décembre, jeudi, au détriment de l'attaquant du Canadien de Montréal Nick Suzuki.

Olofsson a inscrit six buts et huit aides pour un total de 14 points en 14 matchs.

Quant à Suzuki, il a marqué un but et amassé neuf aides en 14 parties. Le joueur de centre de 20 ans du Canadien a inscrit sept buts et 16 aides pour un total de 23 points en 40 matchs cette saison.

L’attaquant des Blue Jackets de Columbus Alexandre Texier (9 points), l’ailier des Blackhawks de Chicago Dominik Kubalik (8 points), le défenseur du Wild du Minnesota Carson Soucy (8 points), l’ailier des Red Wings de Detroit Filip Zadina (8 points) et le gardien des Capitals de Washington Ilya Samsonov (4-0-0) étaient les autres joueurs considérés pour l’honneur mensuel.