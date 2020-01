BLOUIN, Marguerite



À son domicile, le 25 décembre 2019, à l'âge de 93 ans est décédée subitement Dame Marguerite Blouin, épouse de feu M. Marcel Gaudet. Elle était également la fille de feu M. François-Xavier Blouin et de feu Dame Alexina Delisle. Elle laisse dans le deuil sa sœur Marie-Ange (Georges Vézina) et sa belle-sœur Hélène Turgeon (feu Jean-Guy Blouin) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Les funérailles auront lieu. La famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie religieuse à l'église. Elle a été confiée au :