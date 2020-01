PIGEON, Lawrence



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 28 décembre 2019, à l'âge de 89 ans et 11 mois, est décédé monsieur Lawrence Pigeon, époux de feu madame Blanche Giguère, fils de feu Adélaïde Boulet et de feu Joachim Pigeon. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, aule jeudi 9 janvier 2020, de 11h à 13h30.Il laisse dans le deuil, ses enfants: Larry (Ginger), Stéphane (Kelly) et Isabelle; ses petits-enfants : Jason, Éric, Fréderica, Jeffrey, Hayley et Siera; ses sœurs: Jannine (feu Réal Bédard) et Angélique Pigeon (feu Gérard Roy); ses belles-sœurs: Genoise Giguère (feu Benoit Nolet) et Diane Giguère (Gaétan Turmel) ainsi que plusieurs neveux, nièces et de nombreux amis. Il était le frère de: feu Marie-Paule Pigeon (feu Philippe Fleury), feu Carmen Pigeon (feu Léopold David), feu Gilberte Pigeon (feu John Bélanger), feu Marguerite Pigeon (feu Marcel Bélanger), feu Jean-Roch Pigeon (feu Rita Poulin), feu Jacqueline Pigeon (feu Royal Beaulé); il était le beau-frère de: feu Réginald Giguère (feu Thérèse Plante), feu Solange Giguère (feu René Martin), feu André Giguère (Pierrette Lessard), feu Hermel Giguère (Rita Doyon), feu Auguste Giguère (Diane Poulin), feu Jean-Marc Giguère (Solange Perrault), feu Patricia Giguère (feu Lorne Morrow), feu Arthé Giguère (Lyse Lessard), feu Céline Giguère, feu Roger Giguère (Claudette Chevanel), feu Guy Giguère. La famille tient à remercier le personnel de l'unité de soin du Manoir Archer et le personnel de l'unité des soins palliatifs B8 de l'Hôpital Saint-François-d'Assise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, tél.: 418 525-4385 www.fondationduchudequebec.org Des formulaires seront disponibles sur place.