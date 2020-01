CHOUINARD, Monique



Au Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis, le 11 décembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Monique Chouinard, fille de feu dame Rose-Délima Mercier et de feu monsieur Ulric Chouinard. Elle était l'épouse de feu monsieur Claude Paré. Elle demeurait à Beaumont et autrefois à Stoneham.de 9 heures à 11 heures.Elle laisse dans le deuil son fils Yvan (Isabelle Tremblay); ses petites-filles Laurie-Anne et Rose-Marie, ainsi que ses petits-fils Tony et Patrick et leur mère Ginette Desrochers. Elle était aussi la mère de feu Pierre Paré; la sœur de : feu Rachel, feu Lucille (Henri Lapointe), feu Gemma, feu Patrick (feu Pierrette Boutin), feu Roch, feu Luc (Jeannette Brideau), feu Raymond (Georgette côté), Robert (feu Rollande Dionne), feu Ursule (feu Fernand Daigle), Maurice et feu André de même que la belle-sœur de : feu Jean-Paul Paré (feu Jeanne-D'Arc Loupret), Rita Paré (Laurent Payeur), feu Rosaire Paré (feu Marguerite Tremblay), feu Émilien Paré (Gilberte Garneau) et André Paré (Micheline Morin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier particulièrement les membres du personnel du Manoir du Coteau de Beaumont et du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour leur dévouement et la qualité des soins qui ont été prodigués. Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par une offrande de messe ou un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél. : 418-682-6387.