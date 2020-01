SERGERIE, Rosanne Caron



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1 janvier 2020, à l'âge de 95 ans et 9 mois, est décédée madame Rosanne Caron, épouse de feu monsieur Maurice Sergerie, fille de feu madame Célina Joubert et de feu monsieur Florian Caron. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Benoit Jalbert), Raynald (Suzanne Germain), Yvan (France Darveau) et Mario (Danielle Bisson); ses petits-enfants: Eric (Isabelle Cardinal), Martin (Jessica Lavigne), Joël (Marie-Anne Fortin) et Patrick (Véronique Morin); ses arrière-petits-enfants des familles Caron et Sergerie. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera auà compter de 11h.