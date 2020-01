CAZEAU, Jean-Luc



À Québec, est décédé subitement, à son domicile, monsieur Jean-Luc Cazeau, le 22 décembre 2019. Il était le fils de feu M. Arthur Cazeau et de feu Mme Eliane Dufour, il était l'époux de Mme Mona Thibault, de Mont-Louis (Gaspé).Outre son épouse Mona Thibault; il laisse dans le deuil ses enfants: feu Isabelle, Marie-Claude, Dominique (Carl Veilleux), Stéphanie (Alexandre Bélanger); ses petits-enfants: Gabriel Huard-Cazeau, Jasmine Marcotte et William Cazeau- Bélanger; les parents des familles Cazeau et Thibault et de nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule samedi 4 janvier 2020, de 10h30 à 13h30.L'inhumation se fera au cimetière St-Pierre-aux-Liens à une date ultérieure, au printemps. Pour ceux qui le désirent, des offrandes de messes seraient très appréciées. Merci. M. Cazeau a fait carrière comme administrateur dans la Fonction publique Québécoise. Qu'il repose en paix dans le Cœur de Jésus. Cordial merci aux parents et amis qui seront présents aux funérailles.