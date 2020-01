TREMBLAY, Jean-Sébastien



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 30 décembre 2019, à l'âge de 27 ans et 10 mois, est décédé monsieur Jean- Sébastien Tremblay, fils de madame Nadine Munger et de monsieur Roland Tremblay. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10h à 12h 45.Il laisse dans le deuil outre sa mère Nadine et son père Roland (Francine Fontaine); sa soeur Jade (Jason); sa grand-mère maternelle Denise Laprise (feu Réal Munger); ses oncles et ses tantes: Sylvie (André Simard), Louise (Yvon Brooks), Manon (Guy Roy), Mimi (Yves Gauthier), Robert, Roberto (Hélène Dionne), Yvon (Cathy Maltais) et Christiane (Étienne Duchesne); cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, ave des Replats, bur. # 261, Québec, QC Téléphone: 418 682-6387 Site web: www.coeuretavc.ca Des formulaires seront disponibles sur place. Des formulaires seront disponibles sur place.