MERCIER, Père Bernard,

Rédemptoriste



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 31 décembre 2019, est décédé à l'âge de 97 ans, le Père Bernard Mercier, rédemptoriste. Né le 4 mai 1922, à Saint-Romuald, il était le fils de feu monsieur Albert Mercier et de feu dame Thérèse Labrecque. Son père Albert a œuvré au Sanctuaire de la Bonne Sainte-Anne comme artiste-sculpteur. Le Père Bernard a fait profession religieuse le 15 août 1943, à Sherbrooke. Il a fait ses études de philosophie et de théologie au scolasticat des Rédemptoristes à Aylmer (Québec) de 1943 à 1949. Il a été ordonné prêtre le 26 juin 1949. De 1949 à 1960, il a été professeur et économe au scolasticat des Rédemptoristes d'Aylmer. De 1960 jusqu'à sa retraite, soit pendant 64 ans, il a exercé ses talents en journalisme et en communication à la Revue Sainte-Anne-de-Beaupré (annales), dont il a été le directeur pendant plus de 50 ans. Pendant tout ce temps, il s'est impliqué dans le ministère paroissial et la pastorale écologique. En plus de ses confrères, le Père Mercier laisse dans le deuil ses sœurs: Jeanne Mercier-Dion de Québec, Sœur Monique Mercier SSA de Beauport et son frère André, S.C. missionnaire au Chili ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Les Rédemptoristes accueilleront la famille et les amis du Père Bernard au Salon funéraire du Musée de la Basilique Musée de Sainte-Anne-de-Beaupré (Historial), 9803, boulevard Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré, Québec, G0A 3C0. Le vendredi, 3 janvier 2020 de 19h à 21h et le samedi 4 janvier, il y aura un temps de prière à compter de 8h30, avant de nous rendre à la Basilique pour la célébration. Le Père Bernard Mercier sera déposé au cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré à une date ultérieure. La direction des funérailles a été confiée aux