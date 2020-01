PERREAULT, Adéodat



Au CHSLD Saint-Raphaël, le 24 décembre 2019, à l'âge de 88 ans et 11 mois, est décédé monsieur Adéodat Perreault, fils de feu madame Marie-Anna Bouchard et de feu monsieur Charles Perreault. Autrefois de Gatineau, il demeurait à Lévis.. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Léon-le-Grand ultérieurement. Il laisse dans le deuil ses enfants dont son fils, Denis (Chantal Landry); ses petits-enfants; ses frères et sœurs : Ghislaine, Huguette, Madonne, Yolande, Bérangère et Mariette ainsi que leurs conjoints et autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Rita, feu Jean-Marc, feu Bertrand, feu Yoland et feu Élide. La famille tient à remercier cordialement le personnel du CHSLD de Saint-Raphaël pour les bons soins prodigués.