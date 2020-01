JACQUES, Laurent



À l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q.), le 21 décembre 2019, à l'âge de 94 ans et 4 mois, est décédé monsieur Laurent Jacques, époux de dame Lise Frédette. Il était le fils de feu dame Rosaria Guay et de feu monsieur Adalbert Jacques. Il demeurait à Sainte-Foy.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lise, ses enfants: Francine, feu Yvon (Suzanne Guay), Daniel (Jacinthe Lévesque), Linda (Daniel Bérubé) et Alain (Annie Ross); ses petits-enfants: François, Sylvain (Fannie Bellerive), Guillaume (Romy Belzile-Maguire), Véronique (Stéphane Blouin), Joanie (Jean-Sébastien Lapré), Philippe (Stéphanie B. Nadeau), Isabelle (William Duguay-Drouin), Madeleine (Samuel Octeau), Juliette et Raphaël; ses arrière-petits-enfants: Mélodie, Stella, Jade, Thomas et Madeleine. Il était le frère de : feu Pauline (Roger Boisvert), feu Roland (Denise Lachance), Réjeanne (feu René Lapierre), Madeleine (feu Maurice Dallaire), Noëlla (Noël Carreau), feu Raymonde (feu Conrad Côté), feu Claudette (feu Guy St-Cyr), feu Jean-Noël, (Clémence Bibeau), Pierre-Paul (Roger Clavet) et Dominique (Ginette Pouliot). Il était le beau-frère de: feu Carmen (feu Jean-Paul Fournier), Normand (feu Reina Bélanger), feu Gilles, feu Claude (Michelle Prévost), Pierre (Colette Goyer) et Michel. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'Hôpital Laval pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), 2700, ch. des Quatre-Bourgeois, Québec QC G1B 0B8, Tél. : 418-656-4999