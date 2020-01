POULIOT, Marie-Paule



Au CHSLD Paul-Gilbert, le 23 décembre 2019, à l'âge de 92 ans et 7 mois, est décédée madame Marie-Paule Pouliot, fille de feu madame Cécile Côté et de feu monsieur Alfred Pouliot. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auElle laisse dans le deuil ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs : Mariette (Gaston Mathieu), Maurice (feu Monique Desrosiers), Denis (feu Louise Roberge), Clément (feu Pierrette Lagacé, Doris Jacques), Gilles (feu Thérèse Brindamour), Denise (feu Gérard Renaud), Monique (Gaston Matte), Régent (Verna Pugh), Ginette (Dominique Jacques), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements à toute l'équipe de la Résidence Le Saint-Laurent, au personnel du CHSLD St-Augustin de Beauport ainsi qu'au personnel du Centre d'hébergement de Charny (Unité de l'Oasis). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec / pavillon St-François-d'Assise, téléphone:418 525-4385, site web : www.fondationduchudequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.