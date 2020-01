LÉTOURNEAU, Conrad



À Saint-Marc-des-Carrières, le 17 décembre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Conrad Létourneau, fils de feu monsieur Émilien Létourneau et de feu dame Alma Gignac. Il demeurait à Saint-Marc-des-Carrières et était natif de Saint-Gilbert.. L'inhumation se fera ultérieurement. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Monsieur Létourneau laisse dans le deuil: sa grande amie Thérèse Leduc; ses frères et sœurs: feu André (feu Lucette Paquin), Gisèle (feu Louis Sauvageau), feu Normand (Mariette Grimard), Jean-Guy (feu Suzanne Petit), Jacqueline (feu Raymond Paquet), Florent (feu Huguette Piché) et Gilberte (feu Aldéo Rivard); sa tante Alice (feu Armand Dussault); la famille Leduc ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier son neveu Normand Létourneau, Carol Denis et Louis-Georges Tessier pour service rendu, le personnel du CLSC de Saint-Marc-des-Carrières, François Blouin et Djino Gosselin, son docteur Gaston Guimont, le docteur Pierre Viens ainsi que le docteur Lacasse de l'Hôpital Laval pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec), G1V 0B8. Des formulaires seront disponibles à l'église.