ROCHETTE, Paul



À l'Hôpital du St-Sacrement, le 20 décembre 2019, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Paul Rochette, époux de feu madame Lucille Beaudoin, fils de feu madame Élodia Rochon et de feu monsieur Luc Rochette. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses enfants: Carole (feu Jacques Choquette), Michel (Johanne Dupuis) et François (Carole Gagnon); ses petits- enfants: Amélie (Maxime Bernard), Guillaume (Vanessa Michaud), Raphaël (Nicolas Montmigny), Alexandra, Maxime et Myriam (Elliott Hauver); ses arrière- petits-enfants: Édouard et Chloé. Il était le frère de: feu Simone (feu Gaston Bilodeau), feu Yvette (feu Léo Soulard), feu Jean-Charles (Jeannine Tardif), feu Jacqueline (feu Roger Gagné), feu Jeannette (feu Lauréat Villeneuve), feu Raymond (feu Pauline Jutras), Madeleine (René Bédard), Thérèse (Jules Deschênes), Huguette (feu Rosaire Lortie), Jacques (Pierrette Lemieux) et Denise (Ernest Watson). Il laisse aussi dans le deuil les membres de la famille Beaudoin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Cité Joie, 28, chemin des Cascades, Lac-Beauport, G0A 2C0. Des formulaires seront disponibles sur place.