MORISSETTE,Thérèse



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 14 décembre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Thérèse Morissette, conjointe de monsieur Robert Barrette, fille de feu madame Antoinette Jacques et de feu monsieur Zéphirin Morissette. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 11 h à 12 h 45.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses enfants: Richard Boucher (Julie Dugal), Pierre Boucher (Jacinthe Bergeron), Pascale Boucher (Carl Fraser) et France Reny (Christian Villemure); ses petits-enfants : Marie-Christine Boucher, Simon-Alexandre Boucher, Anne Boucher, Éve Boucher, Camille Boucher, Audrey Fraser, William Fraser, Philippe Fraser, Antoine Villemure, Samuel Villemure et Nicolas Villemure; ses arrière- petits-enfants: Élodie, Loïc, Béatrice, Clément, Éléonore, Mia, Ludovic et Victoria. Elle était la sœur de: feu Adrien (feu Gervaise Paradis), feu Marc-André, feu Pierre (Doreen Thibodeau), feu Noëlla, Laurent (Rachel Bégin), Jean-Louis (Gaétanne Fortin), Marcel (Claire-Annette Cloutier), Gaétan (Ginette Thibodeau), Jean-Denis (Pierrette Poulin), Maurice (feu Pierrette Lessard), Fernand (Micheline Michaud), Nelson (Nicole Dubé), Marc-André (Mélanie Lessard), Francine (René Ruel), Christiane (Gérard Lacasse), Monique (Normand Gosselin), Hélène (Denis Drouin), Aline et Julie. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu et du CRCEO pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone: 418 683-8666, site web: www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.