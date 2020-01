CAMARO, Nicole Michelin



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 18 décembre 2019, à l'âge de 78 ans et 2 mois, est décédée madame Nicole Michelin, épouse de feu monsieur Raymond Camaro, fille de feu madame Lucille Guay et de feu monsieur Marcel Michelin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Eric (Stéphanie Poulin), Martin (Manon Langlois), Marco (Michelle Dufresne); ses petits-enfants: Alec, Raphaël, Marianne et Charles-Olivier; ses frères: Jean Pierre (feu Huguette Mailloux), Serge (Hélène Dionne), sa sœur feu Colette (Benoit Gaulin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 14h50.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Charles à une date ultérieure. Un remerciement spécial au personnel soignant du Centre d'hébergement St-Augustin pour les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, QC Tél. : 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com où Les Diabétiques de Québec979, ave de Bourgogne, bureau # 180, Québec, QC Téléphone : 418 656-6241, Courriel : info@diabec.com Site web : www.lesdiabetiquesdequebec.org Des formulaires seront disponibles sur place.