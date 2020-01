LEDUC, Gilles



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 25 décembre 2019, à l'âge de 57 ans, est décédé monsieur Gilles Leduc. Né à Hauterive (Baie-Comeau), le 1er décembre 1962, il était le fils de feu dame Adrienna Tremblay et de feu monsieur Yvan Leduc. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àà compter de 14 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Monsieur Leduc laisse dans le deuil ses sœurs: Lise et Line (Dany Dionne); son frère, Guy (Hélène Roy); ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués ainsi que toutes les familles d'accueil qui ont pris soin de Gilles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix. Les funérailles sont sous la direction de