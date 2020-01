LAPLANTE, Jacqueline



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 décembre 2019, à l'âge de 66 ans, est décédée madame Jacqueline Laplante, conjointe de monsieur Charles Mercier, fille de feu monsieur Jacques Laplante et de feu madame Simone Giroux. Elle demeurait à Lévis. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants: Nancy (Vincent Roy) et Éric; ses petits-enfants: Marguerite Gingras, Helsa, Thomas et Mia Roy; le fils de son conjoint Mathieu; ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille mercier, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à sa belle-sœur Yvonne Mercier, au Dr Christophe Hamel et tout le personnel d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, particulièrement au Centre régional intégré de cancérologie, https://fhdl.ca/faire-un-don/. Merci à tous ceux et celles qui l'ont connue, aimée et appréciée. Une cérémonie en sa mémoire aura lieu privément. Elle a été confiée au