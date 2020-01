MERCIER, Jacqueline Légaré



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 26 décembre 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Jacqueline Mercier, épouse de feu monsieur Maurice Légaré. Née à Courville, le 12 mai 1926, elle était la fille de feu dame Bernadette Boivin et de feu monsieur Roméo Mercier. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Madame Mercier laisse dans le deuil ses enfants: Marjolaine (Camille Marcoux), Lyne (Pierre Lavergne), Christian (Renée Cauchon), Jocelyn (Florela Homocea), Chantale, Sylvain; ses petits-enfants: Marie-Christine, Jean-Philippe, Charles, Gabriel, Béatrice, Hubert, Catherine, Silas; ses arrière- petits-enfants: Simone, Marion, Gabrielle, Olive, Chloé, Tom, Paul-Émile; sa sœur et son frère: Madeleine et Christophe. La famille remercie les membres du personnel des Résidences Champfleury pour leur dévouement et leur professionnalisme. Merci également au personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins et leur empathie à l'égard de tous les membres de la famille. Les funérailles sont sous la direction de