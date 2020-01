LATULIPPE, Fernand



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 décembre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Fernand Latulippe, époux de madame Françoise Dubreuil et fils de feu Hector Latulippe et de feu Diana Lemieux. Il demeurait à Saint-Raphaël de Bellechasse.La famille recevra les condoléances auà compter de 9h00.Les cendres seront déposées ultérieurement au Columbarium du cimetière de Saint-Raphaël. Il laisse dans le deuil outre son épouse, sa fille Claire (Ricky Gourgues); ses petits-enfants: Tommy et Samantha Gourgues. Il était le frère de: feu Paul-Henri (Lucienne Rousseau), feu Marie-Rose, feu Jeanne-D'Arc (feu Jean-Louis Dussault), feu Roland, feu Léo, feu Richard, Rita (Roger Beaudoin), feu Irène, Noëlla (feu André Boulanger), Thérèse (feu Lucien Breton), Jeannine (René Blouin), feu Marcel (feu Noëlla Samson) et feu Eudore. De la famille Dubreuil, il était le beau-frère de: Rosaire (Gisèle Poulin), feu Madeleine (feu Albert Fradette), feu Gilles, Rémi (Lise Fradette) et Denis. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC 261-4715, avenue des Replats Québec (Québec) G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la