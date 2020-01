À qui la plus grosse cagnotte de l’histoire de Loto-Québec?

C’est ce soir que Loto-Québec procède au plus gros tirage de son histoire, une cagnotte de 70 millions de dollars au Lotto-Max ainsi que dix Max Millions. À qui la chance?

Peut-être à un Québécois, puisque selon le porte-parole de Loto-Québec, les gagnants sont nombreux dans la province.

«Les Québécois gagnent beaucoup. On a eu une année record en 2016 avec 104 lots d’un million de dollars et plus remportés, 132 millionnaires en 2017. Puis, en 2018, 139 lots ont été remportés. L’an dernier, c’était un peu moins avec 88 lots d’un million de dollars et plus gagnés. Là-dessus cinq au Québec», détaille dit Patrice Lavoie.

Une famille québécoise chanceuse, les Lanteri, a mis la main sur 65 M$ en juin dernier, le plus important gros lot jamais gagné dans la province avant ce soir.

Non habitués et groupes

«Quand le gros lot atteint ces sommets-là, ce sont des gens qui ne sont pas habitués de jouer qui s’achètent un billet et plusieurs forment aussi des groupes, fait savoir Patrice Lavoie.

Loto-Québec s’attend à faire des ventes de 9 millions de dollars dans sa seule journée d’aujourd’hui, car plusieurs attendent à la dernière minute pour se procurer leur billet qu’ils espèrent gagnant.

Achat en ligne

Ceux qui n’ont pas envie de faire la file à un kiosque de Loto-Québec aujourd’hui peuvent acheter leur billet sur l’application de Loto-Québec.

«La bonne nouvelle, c’est que le lendemain du tirage, on reçoit un courriel pour vous dire: «Vous avez remporté 70 millions», informe Patrice Lavoie avec un grand sourire.