TREMBLAY, Jacques

À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 18 décembre 2019, à l'âge de 77 ans 3 mois, est décédé monsieur Jacques Tremblay, époux de dame Michèle Bujold. Né à Québec, le 16 septembre 1942, il était le fils de feu dame Reine Marguerite Giroux et de feu monsieur Joseph Tremblay. Il demeurait à Québec arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres à La Seigneurie Coopérative Funéraire, 2450, av. St-Clément, Québec arr. Beauport G1E 1E8 (autoroute de la Capitale, sortie Bourg-Royal no 318),Outre son épouse Michèle, monsieur Tremblay laisse dans le deuil ses enfants: Manon et Martin; ses petits-enfants: Élina (Jean-Sébastien Ratté), Vincent (Alexandra Gamache); ses deux arrière-petits-fils: Loïc et Olivier; ses sœurs : Marjolaine, France et feu Danielle; ses frères : Yvan et feu Jean-Pierre; son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Bujold: Madeleine, Jean (Joan Vincent ), Mona ainsi que plusieurs autres beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer Site : www.fqc.qc.ca, Tél. : 1-877-336-4443.