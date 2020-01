ROUSSEL, Georgianne Latulippe



Au Centre d'hébergement St-Augustin, Québec, le 22 décembre 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Georgianne Roussel, épouse de feu monsieur Maurice Latulippe. Née à Mont-Carmel, Kamouraska, le 3 octobre 1926, elle était la fille de feu dame Alma Lévesque et de feu monsieur Joseph Roussel. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport.où les membres de la famille vous accueilleront à compter de 9h30. Les cendres seront déposées au columbarium de La Seigneurie à une date ultérieure. Madame Roussel laisse dans le deuil plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Georgianne est allée rejoindre tous ses frères et sœurs qui l'ont précédée dans la mort. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation de votre choix. Les funérailles sont sous la direction de