GAUVIN, Pierre



Très engagé dans l'industrie de la construction et instigateur avec sa conjointe du projet "Une maison pour Èva", Pierre Gauvin est décédé le 10 décembre 2019, au CHUS - Hôpital Fleurimont, à l'âge de 70 ans, en présence de sa conjointe France Champagne. Outre France, Pierre laisse dans la peine sa mère Marie-Claire Rancourt-Gauvin (feu Maurice), ses frères et sœurs: Réjean (Francine), Céline (Jean-Paul), Christiane (Louis), Claire, France (Richard), Serge (Michèle), Alain (Sylvie), Johanne (Alain), Éliane (Denys), Fernand (Isabelle), Martine (Patrick), Dominique (Sylvie), son " petit frère français " René Rancourt (Karine); ses beaux-frères et belles-sœurs Champagne: Raymond (Louiselle), Gaétane (feu Gilles), Michelle, feu Réjean (Micheline), feu Lawrence (Pauline), feu Renald (Hélène), feu Danielle (feu Marc), ses neveux et nièces qu'il chérissait tendrement et ses amis. La famille vous accueillera au, de 13h à 16h30.La famille remercie la Dre Amélia Roy, le Dr Michel Pavic et l'équipe d'hémato-oncologie et les 2 infirmières pivots, les équipes des soins intensifs (9e) et du 6eA du CHUS - Hôpital Fleurimont ainsi que l'équipe de la pharmacie PJC Christian Bourque pour la qualité de leurs soins et leur dévouement envers Pierre. Vos témoignages peuvent se traduire par un don à la FONDATION du CHUS | secteur " Hémato-oncologie ", 530, 10e Avenue Sud, Sherbrooke (Québec) J1G 2R9.