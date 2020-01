CHEVALIER, Guy



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 21 décembre 2019, à l'âge de 71 ans et 3 mois, est décédé monsieur Guy Chevalier, époux de madame Élise Gagné, fils de feu dame Françoise Benoît et de feu monsieur Joseph Chevalier. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé. Un service religieux sera célébré,où la famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances à compter de 9 h. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement. Outre son épouse Élise, il laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Michelle (feu Gunther), feu Joseph (Brigitte), Hélène (Rolf), Maurice (Mirelda), feu Jacques, Denise (feu Heiko), feu Francine, Johanne (Gaétan) et ses demi-sœurs: Gilberte & Gisèle; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagné: Louise (feu Charles), Louis (Lyse), Nicole (Gaétan), feu Michel, Claude (Lise), Linda, Denis (Murielle) et Christiane (Jean); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr. Louis Boucher pour son attention et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à L'Église Notre-Dame de la Garde 761, rue Champlain Québec QC G1K 4J6 Tél : 418-692-2533.