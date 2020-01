Bolivie: l’élection présidentielle aura lieu le 3 mai

Les Boliviens sont convoqués aux urnes pour élire leur président le 3 mai, plus de six mois après l’élection controversée qui avait déclenché une révolte sociale et le départ du chef de l’État Evo Morales, a annoncé vendredi le Tribunal suprême électoral (TSE).

Cette élection présidentielle aura lieu « le premier dimanche du mois de mai », a déclaré le vice-président du TS Oscar Hassenteufel. Depuis la démission de M. Morales le 10 novembre, la Bolivie est dirigée par une présidente par intérim, la sénatrice de droite Jeanine Añez.