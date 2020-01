Chaudière-Appalaches: destination plaisir

À la recherche d’activités pour toute la famille pour terminer le congé des Fêtes en beauté? Voici quelques idées originales de l’équipe de Tourisme Chaudière-Appalaches.

Vous êtes de nature gourmande? Direction Frampton, à la Cabane à Pierre, où vous vivrez un repas de cabane unique, dans la plus pure tradition de chez nous. Dans un magnifique et chaleureux camp de bûcheron, faites une incursion dans les soirées d’antan en écoutant les airs folkloriques interprétés par des musiciens sur place et une table garnie de plats dignes de ceux que nous concoctaient nos grand-mères.

Vous rêvez depuis longtemps de faire un trajet en traîneau à chiens ou souhaitez répéter l’expérience? Faites-le dans le cadre enchanteur de Saint-Just-de-Bretenières, à la pourvoirie Chalets et villégiature de la rivière Daaquam, près de Montmagny. Des guides qualifiés et d’affectueux huskies vous feront sillonner la magnifique forêt du parc des Appalaches, ses lacs et ses rivières gelés. Envie de séjourner sur place? Réservez l’un des huit chalets, un refuge ou encore une chambre à l’auberge.

Si vous êtes plutôt du genre actif, rendez-vous à Saint-Philémon pour une journée de ski dans la poudreuse du Massif du Sud. Situé à une heure de Québec, le Massif du Sud est littéralement le paradis de la neige, offrant 33 pistes et sous-bois. Si vous voulez tenter une nouvelle expérience, vous pourrez y pratiquer le Catski Safari, un circuit hors-piste unique. Amateurs de raquette, découvrez les 23 km de sentiers qui sillonnent le site.

Découvrez d’autres attraits et activités à pratiquer en Chaudière-Appalaches : chaudiereappalaches.com