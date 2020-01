Commencez l’année en grand au Capitole!

Pour prolonger le plaisir des Fêtes et plonger encore un peu dans son ambiance magique, Place d’Youville n’a pas son pareil. Chaussez vos patins pour aller faire quelques arabesques sur la patinoire. L’atmosphère y est féérique, particulièrement en soirée, alors que les lieux sont illuminés et qu’une douce musique guide les coups de patin des petits et des grands. De quoi vous ouvrir l’appétit!

Voilà qui tombe bien puisqu’il vous suffira de traverser la rue Saint-Jean pour vous offrir un souper au nouveau Il Teatro, le réputé restaurant du Capitole, maintenant aménagé sur deux étages. Vous y découvrirez non seulement un menu savoureux, mais aussi une ambiance unique et chaleureuse et profiterez d’une vue imprenable sur le Vieux-Québec et ses fortifications.

Le Capitole, c’est aussi l’occasion de voir un bon spectacle dans une salle entièrement rénovée. À l’affiche au théâtre: la dernière du Party musical de Marc Dupré, du 9 au 12 janvier, la rétrospective humoristique annuelle 2019 Revue et corrigée pour une première fois à Québec. À ne pas manquer pour commencer l’année du bon pied!

Billets et informations: lecapitole.com