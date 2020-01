Vivez une expérience hors du commun cet hiver en vous envolant avec Go Hélico! Vous verrez la ville et ses paysages enneigés sous une toute nouvelle perspective. Laissez-vous impressionner par la beauté des panoramas givrés qui s’offriront à vous. Plusieurs forfaits et expériences sont proposés. À vous de choisir la formule qui vous convient!

Pour finir votre expérience de vol en hélicoptère sur une note savoureuse, découvrez le menu festif et succulent du Resto-Bar Le Commandant du Complexe Capitale Hélicoptère.

Informations et détails sur les forfaits: complexecapitalehelicoptere.com