CARON, Jean-Louis



Entouré de sa famille, à l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 22 décembre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Jean-Louis Caron, époux dame Noëlla Lavoie. Né à Trois-Pistoles, il était le fils de feu Louis J. Caron et de feu Hélène Lagacé. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Noëlla, ses enfants: Brigitte, Martin (Louise Blondeau) et Michel (Nadia Charette); ses petits-enfants: Jonathan Caron, Charles Caron, Dany Caron, William Caron et India Rose Caron; ses frères et sœurs: feu Pauline (feu Roland Royer), feu Laurette (feu Jean-Louis Lagueux), feu Gérard (feu Simone Coulombe), feu Antoine, feu Antonio (feu Yvette Royer), feu André, Jacqueline (feu John Mellow), feu Denyse (Normand Mondor (Eustelle St-Hilaire), Roselle (feu Henri Joli-Cœur), Marcel (Suzanne Ferland), Norbert (feu Rachel Michaud, Johanne Desjardins), Huguette, Yves- Marie (Nicole Soucy) et Chantale (Jacques Turcotte); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lavoie: feu Élise (feu Gérard Bolduc), Paul (feu Odette Myrand), Renée (Gilles Pichette), feu Claire (Gabriel Biron) ainsi que plusieurs neveux et nièces des familles Caron et Lavoie et plusieurs ami(e)s. Remerciements à l'Équipe de la Clinique PRÉV.O.I.R. de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons services.