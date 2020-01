Il s’appelait André Pollender

Mercredi, le 1er janvier, André Pollender est mort. Il avait 78 ans et luttait depuis longtemps contre une maladie dévastatrice.

Le grand public ne sait rien de lui, évidemment. Car je ne parle pas ici d’un homme célèbre, mais d’un homme essentiel. Ceux qui l’ont connu et ont eu la chance de le rencontrer, et même, de le fréquenter, reconnaissent spontanément qu’il a marqué profondément leur existence.

André Pollender était professeur à l’école Curé-Antoine-Labelle, à Sainte-Rose, Laval. C’était un personnage plus grand que nature, baroque, génial, incroyablement cultivé, absolument vivant. Il enseignait l’économie, et l’enseignait bien, en rendant joyeuse cette discipline au premier regard aride.

Mais l’essentiel était ailleurs. Le midi, Monsieur Pollender transformait sa classe en club d’échecs. C’est peut-être là qu’il livrait son véritable enseignement, si je puis me permettre ce terme. On venait dans son club d’échecs pour y jouer — je ne sais combien de métaphores existentielles il pouvait tirer à partir du mouvement des pièces sur le damier ! Mais surtout, on y venait pour parler. Moins de la vie quotidienne que des « grandes questions ». De l’indépendance du Québec. Du capitalisme. Du communisme. Du rapport entre les hommes et les femmes, aussi. Du sort du monde, en d’autres mots.

Je l’ai déjà écrit ailleurs : à l’âge où on rêve de sortir de l’adolescence pour rejoindre le monde adulte, Monsieur Pollender nous traitait comme des hommes et nous intégrait dans son univers. Il nous parlait et prenait au sérieux nos réponses, sans cesser, pour autant, d’être un authentique maître. Au sens fort, il nous introduisait dans la cité. Il nous apprenait la vie et l’art de la conversation.

Ce bon vivant à la barbe légendaire savait aussi nous tirer le portrait. Je me souviens de sa générosité immense. À ses yeux, nous n’étions pas des étudiants interchangeables. Il comprenait spontanément ce que nous allions devenir, alors que nous ne le savions pas encore. Il voyait le meilleur en nous et nous prêtait un destin.

Bien après la fin du secondaire, nous avons longtemps gardé un lien. Mais la vie est ce qu’elle est : on perd trop souvent la trace de ses amis. On ne les voit plus que de loin. Néanmoins, j’y pensais souvent et j’en parlais autour de moi. Il y a quelques années, je l’avais revu lors d’une conférence que je donnais à Laval. Brièvement. J’en étais ému. Il était déjà diminué. Et pourtant, il demeurait lui-même, inimitable.

Il ne faut jamais hésiter à confesser ses admirations. Dans ma vie, Monsieur Pollender aura beaucoup compté. À ses proches, j’offre mes condoléances. Et à tous ceux qu’il aura inspirés d’une manière ou d’une autre, j’aimerais dire : faites vivre sa mémoire. Un professeur comme lui, dans une école, peut transformer l’existence de centaines de jeunes personnes qui auront la chance de le rencontrer. Dans une vie, il incarne un tournant.

Je me sais privilégié de l’avoir connu.